2019/09/05 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الزراعة صالح الحسني، اليوم الخميس، عن منع استيراد التمور.وقال الحسني في تصريح صحافي على هامش زيارته إلى محافظة كربلاء ، إنه ” تقرر منع استيراد التمور من خارج العراق “.وعزا الحسني السبب إلى أن ” القرار جاء نتيجة للوفرة الإنتاجية وكذلك دعماً للمنتج الوطني “.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعماً للمنتج الوطني..



العراق يمنع استيراد التمور من الخارج النعيم نيوز.

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