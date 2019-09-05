ضبط متهم انتحل صفة لواء بالشرطة في بغداد

2019/09/05 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفتشية الداخلية، الخميس، ضبط متهم منتحل صفة لواء بالشرطة للنصب والاحتيال على المواطنين في بغداد.

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