متنبئ جوي : انخفاض في درجات الحرارة وخاصة في ساعات الليل

2019/09/05 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … توقع المتنبئ الجوي صادق عطية،اليوم الخميس, انخفاض درجات الحرارة في العراق خلال الايام القليلة المقبلة.وقال عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك “نشهد هذه الايام بداية التغيرات التدريجية على الجو، وبدأنا نشهد انخفاض درجات الحرارة وخاصة في ساعات الليل الذي بدأت ساعاته بالازدياد لحين الوصول الى اليوم الذي تتساوى فيه ساعات […]

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