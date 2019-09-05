الرافدين: فروعنا المخولة حصرا بمنح السلف الكترونيا للموظفين والمتقاعدين

2019/09/05 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلن مصرف الرافدين اليوم الخميس أن فروعه هي الجهة الوحيدة التي تمنح السلف للموظفين والمتقاعدين.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “منح السلف للمتقاعدين وموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف يكون عن طريق فروعه التي تعد الجهة الوحيدة المخولة بالمنح”.وحذر المصرف من “التعامل مع

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