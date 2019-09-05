منصب نائب رئيس الجمهورية يعود مجدداً .. تساؤلات عن جدوى المنصب (تقرير)

2019/09/05 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

برزت

الخلافات مجددًا، بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية، بعد تصريح زعيم ائتلاف دولة

القانون نوري المالكي حول انتظار تعيينه نائباً للرئيس، وهو ما حال دون أداء

اليمين الدستوري، فيما تعتزم مكونات أخرى طرح مرشحين لها إلى المنصب.





وفي

أحدث تصريح له أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قبل يومين أنه ينتظر

قرار تنصيبه نائباً لرئيس الجمهورية من عدمه، قبل أن يحسم موقفه من تأديته اليمين

الدستورية كنائب في مجلس النواب.

وأضاف

المالكي، إنه “بالرغم من دعمه الكامل للبرلمان إلا أنه يجد من الصعب ممارسته دوره

كنائب برلماني في ظل الظروف التي يعيشها مجلس النواب والذي بدأ يخرج عن سياق مهامه

المحددة له دستوريا، وأخذ يتدخل في أمور خارج صلاحياته كتخصيص الدرجات العسكرية

والتدخل في الشؤون المالية”.

تنافس داخل المكونات

ويرى

ساسة ومراقبون للشأن العراقي أن المنافسة ستكون بين الكتل السياسية العربية،

بشقيها السني والشيعي من جهة، والجهات السياسية التركمانية من جهة أخرى، على شغل

مناصب نواب رئيس الجمهورية، خاصة وأن التنافس على المناصب في داخل المكونات يكون

في الغالب أكثر ضراوة من التنافس بين هذا المكون أو ذاك، نظراً للانقسامات القائمة

داخل المكونات السياسية المختلفة”.

ويبدو أن القوى السياسية التي شكلت الحكومة “سائرون والفتح” تتجنبان حتى الآن الخوض في موضوع نواب رئيس الجمهورية، حيث ألغت الحكومة السابقة المواقع الثلاثة قبل أن يتمكنوا من العودة بقرار قضائي.

لكن

أيمن الشمري، القيادي في تحالف سائرون، قال في تصريحات صحفية إنه “لا يمكن

خرق الدستور الذي أكد أن لرئيس الجمهورية نواباً، لكننا نرفض أن يتسلم المالكي هذا

المنصب”.

وما

زال هناك جدل قانوني في عدد النواب لرئيس الجمهورية، حيث ينص الدستور صراحة على أن

يكون لرئيس الجمهورية نائب واحد على الأقل أو أكثر.

ويؤكد

الدستور على منح نائب الرئيس حق تولي مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو خلو المنصب

لأي سبب كان.

ويشير

الشمري إلى أن موقع رئيس الجمهورية هو “منصب شرفي فما بالك بنوابه”، مشيرًا إلى أن

“التأخير في تسمية أشخاص لشغل تلك المناصب هو بسبب المحاصصة التي تثير

الخلافات دائما بين القوى السياسية”.

المالكي والجبوري في الصدارة

ويشير

مصدر مطلع إلى أن “الاتفاق عند تشكيل الحكومة كان يتضمن تعيين 3 نواب لرئيس

الجمهورية، أحدهم من الإصلاح والثاني من الفتح والثالث من القوى السُنية أو من

الأقليات”.

وأضاف

المصدر في حديث لـ”النور نيوز” أن “الأسماء المرشحة هي نوري

المالكي، سليم الجبوري، والثالث قد يكون إياد علاوي أو أحد الشخصيات التركمانية

التي تطالب المنصب، باعتبارها المكون الثالث في البلاد”.

بدوره أكد النائب في البرلمان العراقي رشيد العزاوي، أن “منصب نائب رئيس الجمهورية هو غير ضروري، وعلى الكتل السياسية اليوم ترك، ذلك والاهتمام بالقضايا الكبرى التي تمس شريحة المواطنين، مثل الاقتصاد، والصحة وغير ذلك، خاصة وأن منصب رئيس الجمهورية شرفي، وليس لديه صلاحيات”.

وأضاف

العزاوي في تصريح لـ”النور نيوز” أن “هناك خلافات بين الكتل بشأن

المنصب، وهي تحدث في كل مناصب الدولة، لكن برأي بما أنه رئيس الجمهورية ليس لديه

صلاحيات كبيرة، ومهام جسيمة في الدولة العراقية، فماذا يتم تعيين نائب له، فضلاً

عن وجود جوانب مالية تترتب على هذا التعيين مثل التخصيصات والمكاتب، وغير

ذلك”.

ولفت

إلى أن “الصراع السياسي بين الكتل ساهم بخلق بعض المناصب التي ليس لها أهمية

كبيرة، لكنها تمنح على شكل ترضيات”.

على

الجانب الآخر عبرت كتل سياسية عن رفضها لتعيين نواب رئيس الجمهورية بشكل أساس،

بداعي ارتفاع تكاليف هذا التعيين، مثل المرتبات والنثريات والصرفيات وغير ذلك.





وقالت ندى شاكر جودت النائبة عن تحالف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي “كنا نرفض وما زلنا تعيين نواب لرئيس الجمهورية بسبب التكاليف العالية” مضيفة في تصريحات صحفية أنه “من باب أولى أن نقوم بإيجاد حل للبطالة وتعيين الشباب بدلا من إنفاق مبالغ عالية لوظائف غير مهمة”.



في إشارة إلى مناصب نواب رئيس الجمهورية.

وتشير

تقارير إعلامية إلى أن ثمة اختلافات في وجهات النظر بين هادي العامري رئيس تحالف

البناء، والمالكي، حول منصب نائب الرئيس، لأن العامري يدرك تردد برهم صالح في هذا

الأمر، إذ إن ذلك يعني قبول الرئيس صالح من جديد باختيار إياد علاوي وأسامة

النجيفي، إلى جانب نوري المالكي، كما حدث في الدورة السابقة”.

لكن

المكون التركماني يبدو الأكثر تشدداً بين بقية القوى السياسية في مسألة الحصول على

منصب نائب رئيس الجمهورية، نظراً لما يعتبره حرماناً متعمداً من القوى السياسية

لحقه، باعتبار أن التركمان لم يحصلوا على هذا المنصب منذ 2003، رغم إلحاح ممثليهم

الشديد، إلى جانب أن التركمان من القوميات الرئيسية في البلاد، بعد العرب

والأكراد”.

وأكد

رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي قوله في تصريح سابق أن “مشكلة

كبيرة ستتفجر بين الكتل السياسية حول عملية اختيار نواب الرئيس المقبلة”،

موكداً “تمسك التركمان بالحصول على منصب أحد نواب الرئيس”.

وقال

الصالحي: “حصلنا على وعود كبيرة بإسناد منصب وزير ونائب الرئيس إلى شخصيات

تركمانية، استناداً إلى الاستحقاق الانتخابي، فلدينا 8 نواب، وحصلنا على 80 ألف

صوت في الانتخابات الأخيرة”.

وبشأن

الانقسام التركماني يؤكد الصالحي أن “هذه مجرد حجة وذريعة، وإلا فالقوى

الشيعية منقسمة، وكذلك السنية والكردية، في حين أن جميع النواب التركمان متفقين

على ذهاب منصب نائب الرئيس للمكون التركماني”.

وكشف

الصالحي عن أن “تحالف الإصلاح وعد بقوة بأن يكون أحد مناصب نائب الرئيس من

حصة المكون التركماني”.

من

جهته يرى المحلل السياسي، وائل الركابي، أن “النزاع على المنصب مؤجل حاليًا،

لانشغال الكتل السياسية بمسألة قصف مواقع الحشد الشعبي، والموقف من الولايات

المتحدة وإيران، لكن الفصل التشريعي الثاني سيشهد بالتأكيد، طرح هذا الملف، ومن

المتوقع أن تبدأ جولة جديدة من الخلافات والصراعات المعهودة في العملية

السياسية”.

وأضاف

في تصريح لـ”النورنيوز” أن “الحديث الدائر عن عدم جدوى أو فائدة

تعيين رئيس الجمهورية يخالف الدستور، ويجب أن يكون هناك نائب ولو واحد في أقل

تقدير، ليحل مكانه في حال غيابه أو حصول أي طارئ”.

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