2019/09/05 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في السنوات الأخيرة، ارتقت خدمات الفنادق في المستوى من حيث توفير مستلزمات العناية الشخصية في غرفها، كالصابون ومنتجات الشامبو الفاخرة، وحتى أدوات الخياطة.لكن وعلى الرغم من حرصها على توفير مستلزمات النظافة الشخصية، إلا أننا لا نعثر على معجون أسنان (أو فرشاة أسنان) ضمن تلك الحاجيات، على الرغم من أنه جزء من مستزلمات النظافة.فما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لماذا لا توفر الفنادق معجون أسنان في غرفها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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