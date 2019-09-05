في كوريا.. وزير التخطيط العراقي ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية الآسيوية يبحثان تعزيز التعاون وإعادة الإعمار

2019/09/05 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط، اليوم الخميس، أن الوزير نوري صباح الدليمي، بحث مع رئيس لجنة التنمية الاقتصادية الآسيوية، يون سوك هون، تعزيز التعاون المشترك وسبل إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن الدليمي “التقى في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول، برئيس لجنة التنمية الاقتصادية الآسيوية التي تضم كوريا الجنوبية واليابان والصين، وبحثا بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود إعادة الإعمار والاستقرار، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية على المستوى الوطني”.

وبين الدليمي، بحسب البيان “الفرص الاستثمارية التي يمكن ان تساهم الشركات الآسيوية المتخصصة في تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة المركزية”.

واشار الى ان الوزارة “قدمت مشاريع اللجنة التي تم الاتفاق على تمويلها في لقاء سابق في بغداد لرئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت تمويل مشاريع تأهيل وتوسعة مطار بغداد، والربط السككي بين محافظتي كربلاء والنجف، وإعادة تأهيل عدد من الطرق الرئيسة في عموم العراق”.

واكد الدليمي على “ضرورة المساهمة الآسيوية من خلال هذه الاستثمارات في تطوير القدرات العراقية وتوفير المزيد من فرص العمل”.

وشدد على “حرص وزارة التخطيط على توفير التسهيلات للشركات الآسيوية، وتهيئة بيئة العمل المناسبة من خلال الإشراف المباشر على تنسيق الإجراءات مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية”.

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة الآسيوية بإجراءات التعاون التي عززتها وزارة التخطيط مع لجنة التنمية الاقتصادية الآسيوية، مؤكداً حرصه على تعزيز واقع التنمية في العراق، واستثمار التسهيلات التي قدمتها وزارة التخطيط في تنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية في محافظات العراق كافة، لاسيما المناطق المتضررة منها.

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