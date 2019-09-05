2019/09/05 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المفترض أن يكون السفر إلى الخارج فرصة مثالية للاستمتاع بثقافة معينة، والاستمتاع بمأكولات مختلفة، وتذكير نفسك بأن العالم مكان رائع ومتنوع.ولكن لسوء الحظ، يشارك الكثير من السياح في السلوكيات المزعجة والمحبطة التي تمنح جميع المسافرين ذوي النوايا الحسنة سمعة سيئة.هل تعيش في مدينة تشهد الكثير من السياحة؟ هل يدفعك السياح للجنون؟ إليك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 10 عادات مزعجة يقوم بها السياح وكالة صدى الاعلام للانباء.

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