2019/09/05 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني يعلن من كربلاء المقدسة منع استيراد التمور لوفرتها محلياً النعيم نيوز.

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