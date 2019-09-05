اعتقال مروجيَن اثنين للعملة المزورة في الناصرية

2019/09/05 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بالناصرية … اعلنت مديرية شرطة النجدة، اليوم الخميس، ضبط عملة مزورة واعتقال اثنين من مروجيها في الناصرية.وقالت المديرية في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهما عملة مزورة بعد محاولتهما ترويجها على اصحاب المحال التجارية في مدينة الناصرية”.واضافت، ان “احد اصحاب المحال التجارية تقدم […]

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