2019/09/05 | 10:42

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الامن النيابية : على الحكومة اخبارنا عن مدى حاجتها للقوات الامريكية

رجح عضو لجنة الدفاع النيابية عباس سروط ، تأخر إقرار مشروع قانون

إخراج القوات الأجنبية من البلاد، فيما طالب الحكومة بضرورة اخبار

البرلمان عن مدى حاجتها لتلك القوات.

واوضح سروط في تصريح ان هناك طلبات واعتراضات سابقة قدمت بتأجيل

القانون المذكور وعدم تشريعه داخل مجلس النواب لاسباب مجهولة”.وأضاف

أن الغالبية العظمى من النواب مع حفظ السيادة العراقية بعيدا عن

التدخل الخارجي .

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