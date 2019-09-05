2019/09/05 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس شرع البنك المركزي العراقي بخطوات الانضمام إلى المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية (OMFIF) وهي مؤسسة عالمية فكرية مستقلة للمصارف المركزية، وصناديق التقاعد والمؤسسات المالية بأصول قابلة للاستثمار بقيمة 36.2 ترليون دولار.وأكد البنك في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “العضوية في هذا المنتدى تقدم نظرة ثاقبة للمواضيع الرئيسة المهمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المركزي يشرع بخطوات الانضمام إلى المنتدى الرسمي للسياسات النقدية والمالية وكالة خطوة برس.

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