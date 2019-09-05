بجريمة الاحتيال.. مفتشية الداخلية توقف منتسباً في حماية السفارات

2019/09/05 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، عن القاء القبض على أحد المنتسبين لمديرية حماية السفارات، عازية السبب لتورطه بعمليات نصب واحتيال على المواطنين بداعي التعيين على ملاك.وقالت المفتشية ان “عملية القبض جاءت على خلفية ورود معلومات وشكاوى لمكتب المفتش العام مفادها قيام منتسب في مديرية حماية السفارات التابعة لمديرية حماية المنشآت والشخصبات في وزارة […]

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