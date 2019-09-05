مصرف الرافدين يحذر من التعامل مع اَية جهة تدعي منحها السلف لقاء مبالغ معينة

2019/09/05 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصرف الرافدين، أن فروعه هي الجهة الوحيدة التي تمنح السلف للموظفين والمتقاعدين.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له إن: منح السلف للمتقاعدين وموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف يكون عن طريق فروعه التي تعد الجهة الوحيدة المخولة بالمنح ،محذرا من التعامل مع اَية جهة تدعي منحها السلف لقاء مبالغ معينة وهي غير مسؤولة […]

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