ائتلاف العبادي يتحدَّث عن استجواب وزير الدفاع: يعمل على تهديم المؤسسة العسكرية

2019/09/05 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشف ائتلاف “#النصر” االذي يتزعمه #رئيس_الحكومة السابق #حيدر_العبادي، اليوم الخميس، عن وجود حراك #برلماني يهدُف لاستجواب وزير #الدفاع #نجاح_الشمري، خلال الأيام القليلة المقبلة.المتحدث باسم كتلة […]

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