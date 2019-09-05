2019/09/05 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة) … اعلن وزير الزراعة صالح الحسني، الخميس، عن منع استيراد التمور.وقال الحسني في تصريح صحافي على هامش زيارته الى محافظة كربلاء، انه “تقرر منع استيراد التمور من خارج العراق”.

وعزا الحسني السبب الى ان “القرار جاء نتيجة للوفرة الإنتاجية وكذلك دعما للمنتج الوطني”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة صالح الحسني يعلن منع استيراد التمور) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة صالح الحسني يعلن منع استيراد التمور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).