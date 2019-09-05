8 أشياء غامضة حيرت العلماء لسنوات

2019/09/05 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أننا وصلنا إلى القمر قبل 50 عامًا، ولكن لا تزال حتى الآن بعض الألغاز على الأرض تحير أكثر العلماء خبرة، لأنها من بقايا الحضارات السابقة والتي ما زالت حتى يومنا هذا أشياء غامضة حيرت العلماء والمؤرخين والفيزيائيين والكيميائيين، ولا يجدون لها تفسيرًا علميًا صحيحًا ومقنعا أو حتى فهمها لسنوات.

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