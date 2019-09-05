2019/09/05 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة يوجه سؤالا للسفير التركي بشأن زيارته لسوق البيض في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة يوجه سؤالا للسفير التركي بشأن زيارته لسوق البيض في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).