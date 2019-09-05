النفط يتراجع مع ارتفاع مخزونات أمريكا رغم آمال محادثات التجارة

2019/09/05 | 10:44

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط بعد تقرير كشف عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع، على الرغم من أن واشنطن وبكين أكدتا أنهما ستعقدان محادثات على المستوى الوزاري سعيا لإنهاء حربهما التجارية المستمرة منذ فترة طويلة.

وفي جلسة تداول اتسمت بالتقلب، تراجع خام القياس العالمي برنت 17 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 60.53 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتاأو 0.4 بالمئة إلى 56.01 دولار للبرميل.

وفتح النفط، الذي صعد ما يزيد عن أربعة بالمئة في الجلسة السابقة بعد بيانات قوية من الصين، متراجعا في أعقاب بيانات صادرة من معهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي مخالفة التوقعات.

وانتعشت أسعار الخام لترتفع واحدا بالمئة تقريبا بعد أنباء عن أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على إجراء محادثات تجارية على مستوى الوزراء في واشنطن في أوائل أكتوبر تشرين الأول، قبل أن تتراجع مجددا.

هذا وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 401 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس آب إلى 429.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 238 ألف برميل، بينما انخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 306 آلاف برميل يوميا.

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