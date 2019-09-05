2019/09/05 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الأحجار معروفة باسم لاس بولاس وتعني كرات، ويرجع تاريخها إلى 15 قرنًا أما قطرها فهو يتراوح بين 10 إلى 275 سم، ووزنها يصل إلى أكثر من 16 طنا، وعلى مدار ألف عام كانت الكرات مبعثرة في كوستاريكا، والعلماء يعلمون من صنعها لكن على الرغم من هذا فإن سبب صنعها مجهول.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحجار كوستاريكا كروية الشكل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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