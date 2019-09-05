مصدر امني: اندلاع حريق في الشورجة

2019/09/05 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، امس الاربعاء، بأن حريقا اندلع في منطقة الشورجة وسط بغداد.وقال المصدر، ان “حريقا اندلع في عدد من المحال التجارية ضمن سوق الحليب في منطقة الشورجة وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية”.واضاف المصدر ان “فرق الدفاع المدني تكافح الحريق”، مشيرا الى انه “تم فتح […]

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