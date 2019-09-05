فيس بوك: الحسابات المزيفة ممنوعة حتى لوزارة الأمن الداخلي

2019/09/05 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شبكة فيسبوك أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) ستنتهك قوانين الشركة إذا أنشأ موظفيها حسابات مزيفة لمراقبة حسابات التواصل الاجتماعي للأجانب الذين يسعون لدخول البلاد.وذكرت فيسبوك، ان ” سلطات إنفاذ القانون مثل أي شخص آخر مطالبة باستخدام أسمائها الحقيقية على فيس بوك ونوضح هذه السياسة، ولا يُسمح بإنشاء أو إدارة حسابات مزيفة، […]

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