كاتانيتش: نعول على المحترفين لتخطي البحرين في التصفيات المزدوجة

2019/09/05 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرع المنتخب الوطني العراقي في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس برحلة التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023،

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