2019/09/05 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن اصدارها انتقال الطلبة الاوائل في المرحلة الأولى من الكليات ذات المتطلبات الادنى إلى الاعلى.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر اطلعت عليه وكالة صدى، عن مصدر بالوزارة قوله، إن “كليات الطب البيطري والعلوم باقسامها (علوم الحياة والكيمياء والتطبيقية والمجهرية والتحليلات المرضية، فضلا عن كلية التقنيات الحيوية التطبيقية،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم تعلن ضوابط انتقال الطلبة الاوائل من الكليات الادنى إلى الأعلى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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