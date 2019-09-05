2019/09/05 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي من العاصمةلندن استعداد المملكة المتحدة تمويل الخطوط الجوية العراقية لشراء طائرات البويغ 787 .جاء ذلك بعد سلسلة مباحثات ترأسها وزير النقل عن الجانب العراقي ووزير التجارة البريطاني السيد Graham stuart على هامش زيارة شملت عدد من مصانع الشركات العاملة في في مجال انتاج الطائرات كان اخرها مصنع شركة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لندن تبدي استعداها تمويل بغداد لشراء طائرات البوينغ 787 لصالح الخطوط الجوية العراقية النعيم نيوز.

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