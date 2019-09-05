تقرير: التحالف الأميركي قتل عشرات الالاف من المدنيين في العراق بينهم 4 الاف موصلي

2019/09/05 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف تقرير صحافي نشر اليوم السبت، عن تسبب غارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بقتل أكثر من أربعة الاف مدني خلال معارك تحرير مدينة الموصل فقط وعشرات الالاف في معارك اخرى، مشيرا إلى أن عائلات بأكملها دفنت تحت الانقاض بفعل غارات التحالف.وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “العربي الجديد” بمناسبة مرور خمس سنوات […]

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