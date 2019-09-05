شرطة الناصرية تلقي القبض على اثنين من مروجي العملة المزورة

2019/09/05 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الناصرية

اعلنت مديرية شرطة النجدة، ضبط عملة مزورة واعتقال اثنين من مروجيها في الناصرية.

وقالت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه اليوم

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