2019/09/05 | 10:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – متابعة
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اكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن سوق النفط العالمية متوازنة، لكن هناك بعض الضبابية التي لا تزال قائمة.
وقال نوفاك مخاطبا الصحفيين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو: سوق النفط متوازن لكن الضبابية مستمرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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