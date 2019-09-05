موسكو: سوق النفط متوازن لكن الضبابية مستمرة

2019/09/05 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

اكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن سوق النفط العالمية متوازنة، لكن هناك بعض الضبابية التي لا تزال قائمة.

وقال نوفاك مخاطبا الصحفيين

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