ضياء الشكرجي - القرآن محاولة لقراءة مغايرة 10

2019/09/05 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي سورة البقرة - سورة 2 - عدد آياتها 286بِاسمِ اللهِ الرَّحمانِ الرَّحيمِأَلِف لام مّيم (1)حروف مقطعة، تقرأ: ألف لام مّيم.لقد فصل المفسرون كثيرا في معنى هذه الحروف المقطعة، منها تفسيرات تقترب قليلا من المعقولية، ومنها ما هو استغراق في فك الطلاسم والتأويلات غير المعقولة.في كل الأحوال تبدأ بها 29 سورة من مجموع 114 سورة، أي أكثر من ربع عدد سور القرآن.أقلها حرف واحد، وأقصاها خمسة حروف.بقط......

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