سلاح الجو الملكي في الخليج… تهديد إيران يعزز الانتشار العسكري البريطاني

2019/09/05 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن المملكة المتحدة تتجه لتوسيع عملياتها العسكرية في الخليج، إن لم يكن وجودها العسكري ككل، بغرض تأمين الناقلات البحرية التي تتعرض

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