محافظ نينوى ينفي تصريحات نسبت إليه

2019/09/05 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى محافظ نينوى، منصور المرعيد، الخميس، ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عزمه جعل المحافظة تنافس مدينة دبي الإماراتية.وقال المرعيد في بيان صحفي إن “الأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عارية عن الصحة ولم تصدر من المحافظ إطلاقا”.وأضاف أن “هناك جهات مغرضة تحاول عرقلة الجهود التي نبذلها في مجالي الإعمار والخدمات في المدن التي تضررت جراء الصراع الذي حصل في المحافظة، فضلا عن جهود تعزيز الاستقرار وتوفير حياة كريمة لمواطني نينوى”.وأشار إلى أن “لا علاقة له بصفحات الفيسبوك التي تحمل اسمه”.يذكر أن منشورا على صفحة مزيفة في “الفيسبوك” تحمل اسم (المرعيد)، قالت “سنجعل نينوى تنافس دبي”، مما أثار سخرية المتابعين الذين أبدوا سخطهم من المنشور.

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