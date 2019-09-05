2019/09/05 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة) ….



اصدرت وزارة التعليم العالي، الخميس، ضوابط انتقال الطلبة الاوائل في المرحلة الاولى من الكليات ذات المتطلبات الادنى الى الاعلى.وقال مصدر في الوزارة لصحيفة الصباح الرسمية ان “الوزارة وضعت ضوابط جديدة لانتقال الطلبة، اذ يحق للطالب الاول على القسم الحاصل على تقدير جيد جدا في السنة الدراسية الاولى الانتقال من الكليات ذات المتطلبات الادنى الى الاعلى”.

واضاف ان “كليات الطب البيطري والعلوم باقسامها (علوم الحياة والكيمياء والتطبيقية والمجهرية والتحليلات المرضية، فضلا عن كلية التقنيات الحيوية التطبيقية، التقنيات الاحيائية الطبية، علاوة على كليات التقنيات الصحية والطبية او كليات العلوم الطبية والتطبيقية واقسام التحليلات المرضية، الصحة البيئية، المختبرات الطبية) يحق لطلبتها الاوائل في المرحلة الاولى الانتقال الى كليات طب الاسنان او الصيدلة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التعليم العالي : ضوابط انتقال الاوائل من الكليات الادنى الى الكليات الاعلى) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التعليم العالي : ضوابط انتقال الاوائل من الكليات الادنى الى الكليات الاعلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).