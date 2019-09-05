2019/09/05 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن المكونان الكوردي والتركماني في محافظة كركوك الأربعاء، استمرار الحوار والتواصل من أجل حل المشاكل الإدارية والأمنية والعسكرية بالمحافظة.جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بالعاصمة بغداد، ضم وفدا من إقليم كوردستان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، مع قيادة الجبهة التركمانية.وقال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورد وتركمان كركوك يجتمعون ببغداد ويقطعون “اشواطاً كبيرة” لحل مشاكل المحافظة المركز الخبري الوطني.

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