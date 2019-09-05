2019/09/05 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yl3Rh3Dk_Ng

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ندوة للصليب الأحمر حول المغيبين في ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ندوة للصليب الأحمر حول المغيبين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).