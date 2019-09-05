2019/09/05 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، تفجير 3 عجلات مفخخة تحت السيطرة في نينوى.وقالت الحلية في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من اللواء ٦٠ بالفرقة العشرين والحشد العشائري ضمن قيادة عمليات نينوى من العثور على ٣ عجلات مفخخة جنوب غرب بحيرة سنيسلة وجنوب شرق جبل […]

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