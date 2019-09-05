تخصيص 150 دونماً لإنشاء مشروع سكني في ذي قار

2019/09/05 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة استثمار محافظة ذي قار، الخميس، تخصيص مساحة 150 دونماً

كمشروع استثماري لإنشاء 1200 دار سكنية لشريحة الفقراء في إطار خطتها

للتخفيف من أزمة السكن بالمحافظة".وقال رئيس الهيئة عماد طارش في تصريح صحفي ان "المساحة المتوفرة تقع

خلف مبنى جامعة ذي قار في مدينة الناصرية وبمساحة 200 متر مربع للدار

الواحدة وبكلفة 40 مليون دينار ويتم استيفاء مبالغها على مدى 20

عاما".ودعا طارش "جميع المستثمرين الراغبين في الحصول على هذه الفرصة

الاستثمارية التقديم بشكل مباشر الى مقر الهيئة".

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