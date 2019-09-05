2019/09/05 | 16:23

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إطلاق الاستمارة الالكترونية للتعيين في دوائر العمل والشؤون الإجتماعية في هذه المحافظة

أعلن محافظ ذي قار عادل ، عن إطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على

الدرجات الوظيفية الشاغرة في دوائر العمل والشؤون الاجتماعية ضمن حركة

الملاك الدائم.وقال الدخيلي في بيان إن "الاستمارة الخاصة بالتقديم على 80 درجة

وظيفية أصبحت متاحة اليوم وعلى الرابط الالكتروني

https://thiqarjobs.comوأوضح أن "التقديم على الوظائف الجديدة سيستمر لـ 20 يوماً اعتباراً

من اليوم الخميس الموافق 5/9/ 2019 وحتى الـ 25 من شهر أيلول الجاري

وفق ضوابط التعيين المقرّة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء"

.وذكر الدخيلي أن "الشروط اللازمة للتقديم هي أن يكون المتقدّم عراقي

الجنسية ومن أبوين عراقيين ومن سكنة محافظة ذي قار حصراً وأن يتراوح

العمر من ( 18 - 48) وأن يقدّم تعهداً بعدم تعيينه في الدوائر كافة

وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف"

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