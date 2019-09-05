الاستخبارات العسكرية تعلن تفكيك خلية ارهابية في الرمادي

2019/09/05 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ، اليوم الخميس، إختراق وتفكيك خلية إرهابية في مدينة الرمادي....

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