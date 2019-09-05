أختتام نشاط الدفاع المدني ضمن مشروع تعافي الذي تموّله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

2019/09/05 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أختتمت منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية بالتعاون مع قائممقامية قضاء الحمدانية ومديرية الدفاع المدني في قضاء الحمدانية نشاط “أهمية الدفاع المدني في حياتنا” الذي تموّله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ضمن مشروعها تعافي صباح هذا اليوم المصادف 5 أيلول 2019 في قاعة القلعة في مدينة بغديدا.بدأ الحفل الإختتامي …

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