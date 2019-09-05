الاستخبارات العسكرية تفكك خلية إرهابية وتعتقل 3 من عناصرها بالرمادي

2019/09/05 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الدفاع، عن تمكن الاستخبارات العسكرية من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في محافظة الانبار.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول، بلواء المشاة الثامن والثلاثين، ، نفذت عملية نوعية استباقية، وفق معلومات دقيقة، نجحت خلالها باختراق وتفكيك خلية إرهابية، والقاء القبض على ثلاثة من عناصرها الرئيسة، في منطقة “الزنكورة” في الرمادي، مبينة ان جميع عناصر الخلية، من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

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