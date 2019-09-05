شركة “كريم” تتعاون مع “مول البصرة تايمز سكوير”لتقديم المزايا والعروض القيمة

2019/09/05 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ البصرة..في شراكة هي الأولى من نوعها على مستوى البصرة، والتي تنطوي على أهمية كبيرة كونها تجمع بين اثنتين من كبرى شركات القطاع الخاص، تعاونت شركة “كريم”، مع “مول بصرة تايمز سكوير”من أجل خدمة زوار المول وعملاء “كريم” الحاليين ومنحهم قيماً مضافة لخدمات الطرفين الأساسية، مع العروض والخصومات والجوائز المتنوعة التي بدأ تقديمها ضمن […]

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