مقتل واصابة اكثر من 50 شخصا بانفجار في كابول.. وطالبان تعلن مسؤوليتها

2019/09/05 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبارقُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة أكثر من 40 في تفجير انتحاري، يوم الخميس، بالعاصمة الافغانية كابول والذي خلف دمارا للسيارات ومتاجر في منطقة قريبة من مقر قوة حلف شمال الأطلسي والسفارة الأمريكية، فيما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة شرق كابل، بالقرب من حي يضم السفارة الأميركية ومقر مهمة "الدعم الحازم" التابعة لحلف الناتو، وبعثات دبلوماسية أخرى.

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم حتى في الوقت الذي تتفاوض فيه الحركة مع مسؤولين أمريكيين لإبرام اتفاق بشأن سحب القوات الأمريكية مقابل ضمانات أمنية منها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي "هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الانفجار...



قتل عشرة مدنيين على الأقل وأصيب 42 ونقلوا إلى المستشفيات".

وهذا ثاني انفجار كبير في العاصمة الأفغانية هذا الأسبوع، في الوقت الذي كان فيه المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد في المدينة لإطلاع المسؤولين على اتفاق أميركي مع حركة طالبان "من حيث المبدأ" لإنهاء أطول حرب أميركية.

ويبدو أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة شاش داراك، التي تخضع لحراسة مشددة، حيث توجد مكاتب تابعة لسلطات الأمن القومي الأفغانية.انتهى/ ع

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