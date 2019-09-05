اليابان تختبر ثلوج اصطناعية لتبريد المتفرجين في اولمبياد طوكيو 2020

2019/09/05 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

يعتزم منظمو الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو صيف 2020، اختبار تساقط ثلوج اصطناعية فوق المتفرجين في محاولة للحد من مخاطر الحر.

وفي حين تتخطى درجة الحرارة صيفا في طوكيو 35 درجة مئوية في الظل مع رطوبة بنسبة 80%، وهو مزيج خطير جدا، لا ينفك منظمو الألعاب الأولمبية والبارالمبي...

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