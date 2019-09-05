محافظ ذي قار لوفد منظمة الهجرة الدولية: المحافظة بحاجة لبرامج دعم وتأهيل البنى التحتية

2019/09/05 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استقبل محافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الخميس، وفد منظمة الهجرة الدولية (IOM) التابعة لليونسيف ، برئاسة علا هواري المنسق الإقليمي في المنطقة الجنوبية وابراهام انيث مدير المنطقة الجنوبية ، مشيراً إلى حاجة المحافظة لبرامج دعم وتأهيل البنى التحتية بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وقال الدخيلي خلال استقباله الوفد الزائر، ونقل مكتبه الاعلامي في بيان قوله إن "ذي قار بحاجة إلى خدمات وقدرات المنظمات الإنسانية العاملة بالمحافظة وتفعيل برامجها بالتعاون مع الدوائر المعنية لتحقيق هدفنا المشترك في تطوير معايير الخدمات المقدمة للمواطنين" .

وأكد على "سبل تطوير المشاريع الزراعية وتأهيل المدارس ودعم برامج تأهيل الشباب من خلال المساعدات الفردية" ، منوهاً إلى "ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار توفير خدمات الطوارئ وتوطين السكان والمشاركة في اعتماد برامج سريعة لمواجهة أزمات الفيضانات أو شح المياه والتحسب لأي طارئ يؤدي إلى الهجرة" .

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