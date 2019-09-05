2019/09/05 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن العثو رعلى 3 عجلات مفخخة جنوب غربي بحيرة سنيسلة.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة مشتركة من اللواء ٦٠ بالفرقة العشرين والحشد العشائري ضمن قيادة عمليات نينوى، تتمكن من العثور على ٣ عجلات مفخخة جنوب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على 3 عجلات مفخخة ومعالجتها جنوب غربي بجيرة سنيسلة وكالة خطوة برس.

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