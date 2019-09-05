2019/09/05 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)… ذكر عضو لجنة الاستثمار النائب عن كتلة الحكمة المعارضة سالم الطفيلي يوم الخميس ان مجلس النواب لن يصادق على ميزانية ٢٠٢٠ مادامت الارقام غير دقيقة والشفافية منعدمة بين حجم التصدير النفطي.

وطالب الطفيلي في بيان اليوم، “الحكومة العراقية واقليم كوردستان الى المصارحة وكشف الحقائق للشعب العراقي حول كمية ما يصدره الاقليم من النفط ، وكم سددت الحكومة العراقية من ميزانية الاقليم رغم عدم تسلمها المستحقات التصديرية”.

و عبر عن رأيه بان “موازنة ٢٠٢٠ ستشهد ولادة جدا عسيرة وخلافات كبيرة نتيجة غياب الشفافية في التعاملات بين المركز والاقليم وسيكون لممثلي المحافظات المنتجة والمحرومة في الوسط والجنوب كلمة اتجاه الازدواجية التي تتعامل بها الحكومة مع المحافظات المنتجة ومحافظات الاقليم”، حسب تعبيره.

وتقول حكومة اقليم كوردستان ان موارد تصدير النفط تذهب كمستحقات للشركات الاستثمارية الاجنبية العاملة في الاقليم، وعرضت على بغداد دفع تلك المستحقات لاستئناف تسليم بغداد الكميات المُتفق عليها من النفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : البرلمان لن يصادق على ميزانية ٢٠٢٠ مادامت الارقام غير دقيقة والشفافية صفر) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : البرلمان لن يصادق على ميزانية ٢٠٢٠ مادامت الارقام غير دقيقة والشفافية صفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).