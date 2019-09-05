الاعلام الحربي : تفجير 3 عجلات مفخخة تحت السيطرة في نينوى

2019/09/05 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ نينوى … أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تفجير 3 عجلات مفخخة تحت السيطرة في نينوى.وقالت الحلية في بيـان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، انه ” وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من اللواء ٦٠ بالفرقة العشرين والحشد العشائري ضمن قيادة عمليات نينوى من العثور على ٣ عجلات مفخخة جنوب غرب […]

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