2019/09/05 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط أسعار النفط وخام برنت يتراجع الى 60.53 دولار للبرميل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط أسعار النفط وخام برنت يتراجع الى 60.53 دولار للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).