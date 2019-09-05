نينوى: العثور على ٣ عجلات مفخخة

2019/09/05 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



تمكنت قيادة عمليات نينوى، اليوم الخميس، من العثور على ٣ عجلات مفخخة في مناطق المحافظة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، تلقته، "عين العراق نيوز"، انه" وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة مشتركة من اللواء ٦٠ بالفرقة العشرين والحشد العشائري ضمن قيادة عمليات نينوى ، تمكنت من العثور على ٣ عجلات مفخخة جنوب غرب بحيرة سنيسلة وجنوب شرق جبل المنايف".

واشارت الى انه" تمت معالجتها وتفجيرها دون حادث يذكر".

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