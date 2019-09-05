مفوضية كركوك تنفي تلقيها كتاب رسمي حول الجهة التي ستدقق سجلات الناخبين

2019/09/05 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

نفت مفوضية الانتخابات في كركوك، تلقيها اي كتاب رسمي حول الجهة التي ستقوم بعملية تدقيق سجلات الناخبين التي تجرى بعد إجراء العملية الانتخابية، مشيرة الى اتخاذها كافة الاستعدادات من اجل إنجاح العملية الانتخابية في المحافظة.

وقال مسؤول الإعلام والعلاقات في مكتب كركوك للمفوضية العليا للانتخابات عبد الباسط درويش في حديث للنور نيوز، انه “بالنسبة لمفوضية الانتخابات فانها اتخذت كافة الاستعدادات في سبيل إتمام العملية الانتخابية في كركوك من الناحية التكنيكية واللوجستية والذي يبقى هي الفقرة المتعلقة في قانون الانتخابات بخصوص التدقيق سجل الناخبين والذي يجب ان ينتهي في 31 / 1 / 2020”.





وبخصوص عملية تدقيق سجلات الناخبين، بين درويش، “نحن في مفوضية الانتخابات لم يصلنا اي كتاب حول من يقوم بهذه العملية، هل مكتب المفوضية ام لجنة برلمانية او لجنة خاصة”.

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